"خليه يطلع الفيديو".. ماذا قال محامي الطيار عن محمد رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وصف مجدي حلمي، محامي الطيار "الموقوف" أشرف أبواليسر، ما قاله الفنان محمد رمضان في حلقته مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، زعم الأخير امتلاكه مقطع فيديو يدين الطيار وقد يؤدي لسجنه، بالابتزاز والتهديد.

وقال حلمي، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "خليه يطلع الفيديو.. لو معاك فيديو بجد وريهولنا وسيتم اتخاذ اللازم بشأنه، وبشأن ما ورد في الحلقة من زعم باطل، إحنا ما روحناش لمحمد رمضان ومقولنالوش هات فلوس، ولا كلمت محاميه ولا كلمت محمد رمضان نفسه".

وأضاف: "كل محاولات التواصل اللي كانت مع محمد رمضان قبل كده كان بسبب شيل الفيديوهات، ولا كان بسبب فلوس ولا أي حاجة"، مشيرًا إلى أن الـ25 مليون جنيه، التي طلبها تعويضًا في الدعوى المقامة ضد رمضان، هي بسبب الأضرار التي لحقت بالطيار عقب تمادي رمضان في الاستهتار وعدم الاهتمام باسم وسمعة الطرف الآخر.

واختتم محامي الطيار الموقوف عن العمل، حديثه قائلا: "الفريق القانوني للطيار أشرف أبواليسر قدم دعوى ثانية يطالب فيها بمنع محمد رمضان من السفر، لحين الفصل في القضية استنادًا للمادة 175 لسنة 2018 من القانون، وتقدمنا ببلاغ للنائب العام بكل الجرائم التي ارتكبها رمضان ضد الطيار، والتي تصل لـ5 سنوات حبسًا، وبتدي سلطة كمان للنائب العام إنه يوقف رمضان ويمنعه من السفر".