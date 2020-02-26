مهرجان البحر الأحمر يرمم فيلم "الاختيار" ليوسف شاهين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 10:43 مساءً - أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، عن انتهائها من ترميم فيلم المخرج المصري يوسف شاهين "الاختيار"، تمهيدا لعرضه في الدورة الافتتاحية للمهرجان ضمن برنامج العروض الكلاسيكية، لينضم لعدة أفلام سعودية تم الانتهاء من ترميمها منها يلمين نادرين للفنان والمصوّر السعودي الراحل صفّوح نعماني هما "الحج إلى مكة" (1963) و"جدة ما بين عامي 1954 و1968".

بوستر فيلم الاختيار

وأكدت اللجنة المنظمة أن ترميم الفيلم يجسد علاقة تعاون فريدة بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ووزارة الثقافة المصرية، ويعرض الفيلم بحضور عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين ومن بينهم جابي ورمزي وماريان خوري، ضمن باقة من 15 فيلمًا كلاسيكيًا، عشرة منها تم ترميمها بدعم مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

واضاف مدير المهرجان محمود صبّاغ: حدث كبير أن يعرض فيلم ليوسف شاهين على الشاشة الكبيرة في بلادنا؛ نشعر بالفخر أن ترتبط مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي بتراث المخرج الراحل عبر ترميمها لأحد أعماله.

يذكر أن فيلم "الاختيار" يعد من أهم كلاسيكيات السينما العربية، وهو عن قصة الأديب الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ، ويسلط الفيلم الضوء على الحياة العامة من خلال الواقع الشخصي، ويقدّم تحليلًا عميقًا للنفس البشرية عبر جريمة قتل غامضة، كاشفًا النقاب عن خفايا المجتمع المصري إبان حرب يونيو 1967.

الفيلم بطولة سعاد حسني، والممثل عزت العلايلي، إلى جانب نجوم الشاشة هدى سلطان، محمود المليجي، يوسف وهبي، وضيوف الشرف مديحة كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، وسعد أردش.

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يذكر أن المؤسسة كانت قد رممت فيلمين نادرين للفنان والمصوّر السعودي الراحل صفّوح نعماني هما "الحج إلى مكة“ (1963) و"جدة ما بين عامي 1954 و1968“، كما يعرض المهرجان تسعة من أعمال رائد سينما الواقعية الجديدة خيري بشارة في احتفالية خاصة بمسيرته الفنية.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان، خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس المقبل بمدينة جدة، والتي تم تصنيفها "تراثا إنسانيا عالميا" وفق "يونسكو"، فيما يسلّط الضوء على المواهب المحلية في احتفالية سينمائية تعرض أهم إبداعات السينما من جميع أنحاء العالم.

وقام مدير المهرجان محمود صبّاغ ومديره الفني حسين كرمبو، بالإعلان عن قائمة الأفلام الـ107 المشاركة في البرنامج الرسمي للمهرجان، تضم أفلاما روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، بما فيها 16 فيلمًا في المسابقة الرئيسية، و7 أفلام خارج المسابقة، و15 فيلما في برنامج العروض الكلاسيكية، و3 أفلام في برنامج أجيال، 5 أفلام تفاعلية تشمل تجارب الواقع الافتراضي،11 فيلما في سينما السعودية الجديدة، 13 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، 23 فيلما في برنامج مخصص لأفضل إنتاجات العام، 17 فيلما تجريبيا، ومشروع إنتاجي خاص يضم خمسة أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات.

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