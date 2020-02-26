الإعلامي محمد صلاح أبو سعدة يدخل عالم الفن من خلال "ورد"

يخوض الإعلامي محمد صلاح أبو سعدة أولى تجاربه في عالم الفن من خلال المشاركة في فيلم قصير جديد يحمل اسم "ورد"، وتقام خلال الفترة الحالية البروفات الخاصة بالعمل الجديد تمهيدا لبدء التصوير خلال مارس المقبل.

الفيلم القصير "ورد" يعتمد على البطولة الجماعية لمجموعة من الشباب خريجي المعهد العالي للسينما، منهم الفنانون محمد جابر، محمد

صلاح أبو سعدة، سامح عادل، ليلى أمجد، أماني طلبة، وغيرهم، فكرة وإخراج علي خليل، ومن المقرر أن يشارك في عدد من المهرجانات السينمائية.

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وقال محمد صلاح أبو سعدة في بيان له:" الأجواء إيجابية كثيرا في البروفات ومتحمس لأول تجربة تمثيل جاءت بالمصادفة، فالفنان

الصاعد محمد جابر صديق وعرض علي المشاركة في فيلم "ورد"، فهو دائما يرى موهبة التمثيل بي وبالفعل بدأنا جلسات العمل مع المخرج علي خليل، وصحيح أن الأعمال الجماهيرية في السينما الطويلة هامة إلا أنني أعتبر بدايتي في فيلم نخبوي بداية جيدة وأتمنى أن تكون فاتحة خير عليا".

يشار إلى أن الإعلامي محمد صلاح أبو سعدة قدم عدد من البرامج التليفزيونية خلال الفترة الماضية أبرزها برنامج "إنسان"، وبرنامج "نبض الحياة".