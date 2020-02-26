بصحبة 14 شريك.. انطلاق مركز السينما العربية بمهرجان برلين السينمائي

ينطلق مركز السينما العربية في الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي الدولي بأنشطة مكثفة وذلك بمشاركة 14 شريك من بينهم مؤسسات، شركات ومهرجانات سينمائية دولية، ومن بين الشركاء افلام مصر العالمية، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مهرجان مالمو للسينما العربية، مهرجان طرابلس للأفلام وغيرهم الكثير من المؤسسات والمهرجانات المعنية بالسينما العربية.

ومن ضمن فعاليات المهرجان سيتم إطلاق العدد ال13

من مجلة السينما العربية والتى تقدم ملف عن الأفلام العربية المشاركة في مهرجان برلين، بالإضافة لذلك يستعرض أهم 19 حدث خاص بصناعة السينما العربية في العام الماضي، كما يقدم ملف عن النسخة الجديدة من جوائز النقاد السنوية .

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كما يمنح المركز جائزة شخصية العام العربية السينمائية إلى

شيراز العتيري المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة بتونس. كما يُعرض في سوق الفيلم الأوروبي الذي يقام ضمن فعاليات المهرجان ثلاث افلام لشركاء مركز السينما العربية وهم الفيل الأزرق 2، فيلم بين الجنة والأرض، ما وراء المحيط والذين ويولى توزيعهم عالميًا شركة ماد سولوشنز.

يذكر أن مركز السينما العربية تم إطلاقه في عام 2015 في مهرجان برلين السينمائي الدولي ويهدف للتواصل مع صناع السينما في جميع أنحاء العالم عبر عدد من الفعاليات المختلفة.