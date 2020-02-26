ينطلق مركز السينما العربية في الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي الدولي بأنشطة مكثفة وذلك بمشاركة 14 شريك من بينهم مؤسسات، شركات ومهرجانات سينمائية دولية، ومن بين الشركاء افلام مصر العالمية، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مهرجان مالمو للسينما العربية، مهرجان طرابلس للأفلام وغيرهم الكثير من المؤسسات والمهرجانات المعنية بالسينما العربية.
ومن ضمن فعاليات المهرجان سيتم إطلاق العدد ال13من مجلة السينما العربية والتى تقدم ملف عن الأفلام العربية المشاركة في مهرجان برلين، بالإضافة لذلك يستعرض أهم 19 حدث خاص بصناعة السينما العربية في العام الماضي، كما يقدم ملف عن النسخة الجديدة من جوائز النقاد السنوية .
كما يمنح المركز جائزة شخصية العام العربية السينمائية إلىشيراز العتيري المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة بتونس. كما يُعرض في سوق الفيلم الأوروبي الذي يقام ضمن فعاليات المهرجان ثلاث افلام لشركاء مركز السينما العربية وهم الفيل الأزرق 2، فيلم بين الجنة والأرض، ما وراء المحيط والذين ويولى توزيعهم عالميًا شركة ماد سولوشنز.
يذكر أن مركز السينما العربية تم إطلاقه في عام 2015 في مهرجان برلين السينمائي الدولي ويهدف للتواصل مع صناع السينما في جميع أنحاء العالم عبر عدد من الفعاليات المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بصحبة 14 شريك.. انطلاق مركز السينما العربية بمهرجان برلين السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.