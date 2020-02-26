رامي عبدالله يطرح "رنين الهاتف" علي اليوتيوب

طرح المطرب الشاب رامي عبدلله أغنية جديدة بعنوان "رنين الهاتف" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية "رنين الهاتف" من كلمات الشاعر : يحيى توفيق ألحان الموسيقار : د. جميل محمود توزيع المايسترو : مصطفى عبدالنبي مكس وماستر : م. إيهاب نبيل . الشاعر : يحيى توفيق ألحان الموسيقار : د. جميل محمود توزيع المايسترو : مصطفى عبدالنبي مكس وماستر : م. إيهاب نبيل . ويشار ان اخر اعمال المطرب الشاب رامي عبدللة أغنية بعنوان "اللي مايجيبه الحب واش يجيبه" من انتاج شركة روتانا.

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