فيديو.. محمد المشعل يقترب "الله يعين" 100 الف مشاهدة علي اليوتيوب

طرح المطرب محمد المشعل أغنية جديدة بعنوان "الله يعين" وتقترب من الحاجز 100 الف مشاهدة بعد طرحها في ساعات وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". طرحها في ساعات وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "". أغنية "الله يعين" كلمات الشاعر حروف وألحان المحب وتوزيع موسيقي محمد علي. ويشار ان اخر اعمال الفنان محمد المشعل بعنوان "الله يسامحك" والتي حقق نجاحا كبيرا.

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