شاهد.. ليدي جاجا تزيح الستار عن STUPID LOVE

كشفت الفنانة العالمية ليدي جاجا، عن موعد طرح كليب STUPID LOVE، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ومن المقرر طرح كليب STUPID LOVE، الجمعة الموافق 28 الموافق من شهر Advertisements فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة الثانية غشر صباحًا. فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة الثانية غشر صباحًا. يذكر أن الفنانة العالمية ليدي جاجا، 'طرحت سابقًا كليب Shallow، وشاركها في الغناء الفنان العالمي برادلي كوبر، كما كسر الكليب حاجز الـ 800 مليون نسبة مشاهدة.

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