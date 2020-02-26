فيديو.. عمرو دياب يتخطى المليون مشاهد بـ"بالضحكة دي"

تخطي الفنان الكبير عمرو دياب من خلال أغنية "بالضحكة دي" الحاجز المليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية "بالضحكة دي" من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أسامة الهندي. ويشار أن أغنية "بالضحكة دي" من البومه عمرو دياب الجديد الذي يحمل عنوان "سهران" وحقق نسب مشاهدة كبيرة تتجاوز 20 مليون في أسبوع واحد علي "اليوتيوب".

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