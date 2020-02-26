في هذا الموعد .. تامر عاشور يحيي حفل تخرج حقوق عين شمس

يحيي الفنان تامر عاشور حفل تخرج دفعة 66 حقوق عين شمس، ومن المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل، على مسرح دار جاردينيا للقوات المسلحة. ومن المقرر أن يقدم عاشور باقة لامعة من أغاني الجديدة والتراثية. Advertisements يذكر أن الفنان تامر عاشور طرح مؤخرًا كليب بعنوان من غير ماحكيلك، وهو من إخراج مو سليمان، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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