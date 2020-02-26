لأول مرة .. طارق الشيخ ومحمود الحسيني ومريم محمد في الفردوس

تستضيف قرية الفردوس، لأول مرة حفلًا غنائيًا ضخمًا، والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 6 من شهر مارس المقبل، وذلك بمناسبة أعياد الربيع.

ويحيي الحفل كل من الفنان الكبير طارق الشيخ، والفنان محمود الحسيني، ونجمة أراب آيدول مريم محمد،

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساًء، وذلك بسعر تذكرة 200 جنيهًا.

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يذكر أن الفنان محمود الحسيني طرح سابقًا مول بعنوان مش بالفلوس، كما حقق الموال

نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن الفنان طارق الشيخ طرح مؤخرًا كليب بعنوان حظي خاني، وهو من إخراج محمد حجازي، والأغنية من كلمات سامح الكومي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع محمد جابر، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.