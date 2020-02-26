ميرنا وليد - بيروت - تحلّ الممثلة المصرية ضيفة الإعلامي العربي في الحلقة القادمة مع تصريحات جريئة تكشفها لأول مرة بصراحتها الصادمة.

شيرين رضا والتي طالت العديد من الأمور منها الانتقادات المستمرة التي توجه لها خاصة رأيها في الزواج مجدداً حيث قالت في الحلقة المصوّرة: "مش عايزة واحد ينام جنبي" وتفاصيل علاقتها بزوجها السابق النجم ​عمرو دياب​ والفنانة ​دينا الشربيني​..والمثير من الأمور العالقة التي تخص حياتها الشخصية والعملية.

يواصل الإعلامي ​بلال العربي​ استضافته لأهم النجوم العرب ببرنامجه الجديد Be my guest المعروض على قنوات روتانا و lbc الذي يعرض كل يوم خميس الساعه ٩ مساء على قناة lbc والجمعه الساعه ٧ مساء علي روتانا موسيقي و السبت الساعه ٨ علي روتانا سينما، واستضاف في الحلقة السابقة الفنان اللبناني ​راغب علامة​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تصدم الجمهور وتعلنها .."مش عايزة واحد ينام جنبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.