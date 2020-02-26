حلا شيحا تحتفل بعيد ميلادها مع يسرا ونجوم "دهب عيرة"

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية ​حلا شيحا​، بعيد ميلادها الـ 41، إذ حضّر فريق عمل مسلسلها الجديد "​دهب عيرة​" إحتفالاً خاصاً بمشاركة الممثلة المصرية يسرا، وشاركت إبنتها الصغرى قطع كعكة عيد الميلاد.

ووصفت حلا الاحتفال بـ"أجمل لحظات حياتها"، ونشرت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدة صور من كواليس الاحتفال، وعلقت عليها قائلة: "٢٣ فبراير عيد ميلادي النهاردة كان من أجمل اللحظات في حياتي وسط فريق عمل مسلسل "دهب عيرة" رمضان ٢٠٢٠ انتاج العدل جروب. فاجأوني بعد التصوير بإحتفال بسيط ليا".

وتابعت قائلة: "بجد فرحت من قلبي وبشكرهم من قلبي ويارب تبقي سنة جميلة علينا كلنا انا متفائلة جدا جدا ان السنة دي كلها خير".

يذكر أن حلا تجسّد في مسلسل "دهب عيرة" دور شقيقة يسرا ويشاركهما البطولة كل من بيومي فؤاد، عبير صبري، جومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد من الفنانين، العمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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