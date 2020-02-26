ياسمين عبد العزيز تستعيد شريط حياتها بثوان

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ فيديو جديد عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي اظهرت فيه مراحل مهمة من حياتها على اغنية "أنا مهما كبرت صغير" للفنان المصري عمرو دياب.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الفيديو وجاءت تعليقاتهم كالاتي: "قمر كنت ومازالت يا ياسمين.. فعلا انتى مهما كبرتى صغيرة.. طول عمرك قمر يا ياسمين ومازالتى.. بجد تجننى والله".

وتستأنف ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تاني ليه"، في فيلا بمنطقة شبرامنت، ويستمر التصوير في نفس الديكور لمدة أيام وتنتقل بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير مشاهدها الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

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