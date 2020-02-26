لمن قال يوسف الخال "بتغشّيني ضِحِك"؟ ..وابنته ترسم على رأسه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ مقطع فيديو قصير يظهر يد ابنته ممسكة بقلم تلوين وهي ترسم على رأسه قلباً وتلونه بالأحمر وعلق عليه :"قلب بنتي من إيدها مباشرة على راسي"، وذلك بعد أن قام الخال بحلاقة شعره بنفسه في فيديو نشره سابقاً في صفحته الرسمية والذي نال عدد مشاهدات واسعة.

هذا وتوجه يوسف الخال لـ ​أمل طالب​ التي تقدم فقرة طريفة ضمن برنامج "لهون وبس" من تقديم ​هشام حداد​ عبر شاشة الـ LBCI فعلق قائلاً :"و لا أهضم.. بتغشّيني ضحك.. فقرة الإعترافات بومبا"، لترد أمل :"لحظة لحظة لحظة...طب شو؟هيك يعني..والله مش عارفة شو رد بس بشكرك من صمصوم قلبي والشريان الأورطي و عنجد شهادة بعتز فيها..كل الحب والتقدير".

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