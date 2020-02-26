جوني ديب يقاضي صحيفة بريطانية بسبب أمبر هيرد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - رصد مصورو الباباراتزي اليوم الأربعاء مجموعة صور للنجم ​جوني ديب​ لدى دخوله إلى المحكمة العليا بلندن وذلم لمقاضاته صحيفة ​ذا صن​ البريطانية على خلفية مزاعمها بأنه كان يصرب زوجته السابقة النجمة ​أمبر هيرد​.

وسيتواجه ديب مع طليقته في محاولة منه لنفي تهمة ضربها خلال 18 شهراً من زواجهما.

ويقاضي ديب الصحيفة المذكورة والمحرر التنفيذي ​دان ووتن​ بسبب التشهير به في مقال وصف فيه ديب بأنه ضارب لزوجته.

في مقال نشرته جي كي رولينغ ، مؤلفة كتاب "ديب" في فيلمها "Fantastic Beasts" ، عرض Wootton ادعاءات أمبر بأنه أساء معاملتها جسديًا ولفظيًا خلال افترة زواجهما القصيرة المضطربة، ونفى ديب (56 عاما) وهو يرتدي بذلة زرقاء ونظارة شمسية ، الادعاءات بقوة ، ومن المقرر أن يتقابل مع زوجته السابقة في محكمة بوسط لندن في مارس. في جلسة استماع سابقة للمحاكمة اليوم ، وقال محامو النجم إنه ينفي مزاعم العنف ضد هيرد "بنسبة 100 في المائة" - وهو مصمم على توضيح اسمه من خلال تقديم أدلة في المحكمة المفتوحة.

إشارة إلى أنه عرض لـ ديب يوم الجمعة الماضي في مهرجان برلين السينمائي فيلمه الجديد "ميناماتا" الذي يجسد فيه دور مصور الحروب دابليو. يوجين سميث (1978 - 1918)،

ويدور الفيلم من إخراج أندرو ليفيتاس حول مهمة سميث وزوجته إيلين في إعداد تقرير مصور عن تلوث الزئبق بالقرب من مدينة ميناماتا ​اليابان​ية منذ خمسينيات القرن الماضي، والذي تسبب في أضرار صحية خطيرة جزئيا لنحو 20 ألف شخص، بعضهم يعاني منها حتى اليوم. وبفضل تويثق سميث، أصبح بالإمكان تقديم المسؤولين للمحاسبة أمام القضاء. وذكر ديب أنه اهتم منذ البداية بـ"كابوس" مواطني ميناماتا، وتمكن من استيعاب شعورهم بالعجز، مشيرا إلى أن صور سميث اهتمت بإيضاح معاناة هؤلاء الأفراد. وقالت أرملة سميث، إيلين ميوكو سميث، أمام الصحفيين في البرليناله: "على مدار عامين كانت ميناماتا موطننا... يوجين كان سيسعد للغاية بهذا الفيلم".