تراند اليوم : مصر العظيمة.. شاهد تعليق صلاح عبد الله علي جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك

علق الفنان صلاح عبد الله، على مشهد جنازة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، من خلال حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال صلاح عبد الله: “عظيمة يا مصر”.

وتفاعل عدد كبير من متابعى صلاح عبدالله، وجاءت أبرز التعليقات:

الرئيس مبارك يستحق هذا وأكثر، إنه قيمة وقامة، رحمة الله عليه، وأسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبته عند سؤاله ويعفو عنه

Advertisements

طول حياتها ياعم صلاح عظيمة Flag of Egypt

طول عمرها عظيمة.. وستظل عظيمة مرفوعة.. تحيا مصر

جنازة عظيمة لرجال عظيم Crying face

salah abdallah صلاح عبدالله

✔

@SalahAbdallah

#عظيمة_يامصر ????????

989

2:20 PM – Feb 26, 2020

Twitter Ads info and privacy

72 people are talking about this