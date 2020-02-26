تراند اليوم : بسبب حسني مبارك.. حنان ترك تعود للسوشيال ميديا بعد إختفاء فترة

عادت الفنانة حنان ترك الى الظهور مجددا بعد شهور من اختفائها واعتزالها السوشيال ميديا بعد إعلان وفاة الرئيس السابق حسنى مبارك.

ونعت حنان ترك حسنى مبارك برسالة مؤثرة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

قالت حنان ترك: “إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه و اغفر له …اللهم إنّه نَزَل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. أعزكم الله، وأصبركم على فراقه، وتقبل منه صالح العمل ونجاه وجعل معه النور أنيسًا وصاحبًا حتى جنات النعيم”.

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يشهد اليوم الأربعاء إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.

وشيعت جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى ان تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.