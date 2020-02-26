إسبانيا تعاقب المتحرش دومينغو بإلغاء حفله الأوبرالي

متابعة بتجـــــــــرد: ألغت إسبانيا الأربعاء للمرة الأولى مشاركة مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو في مهرجان محلي غداة إقراره بـ”المسؤولية” في فضيحة تحرش جنسي، وفق بيان لهيئة رسمية.

وأعلن المعهد الوطني للفنون المسرحية والموسيقى التابع لوزارة الثقافة إلغاء مشاركة الفنان في عرضين مقررين في 14 و15 مايو على مسرح ثارثويلا الوطني في مدريد، “تضامناً مع النساء المعنيات”.

ومنذ انكشاف القضية في أغسطس، لم يعمد أي مسرح أو دار أوبرا في إسبانيا إلى إلغاء مشاركة المغني الشهير المتحدر من مدريد، ويشكل بلاسيدو دومينغو أحد أعمدة الفن في إسبانيا حيث دافعت عنه في الأشهر الأخيرة مغنيات أوبرا كثيرات شاركن في أعمال إلى جانبه.

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وبعدما دأب على نفي الاتهامات الموجهة إليه، طلب الفنان البالغ 79 عاماً، في بيان نشر الثلاثاء الصفح من النساء اللواتي يتهمنه بالتحرش الجنسي في الولايات المتحدة واللواتي لا يقل عددهن عن 20.

وكتب “أريدهن أن يعلمن أنني آسف حقاً للأذى الذي سببته لهن، أقبل المسؤولية الكاملة عن أفعالي”.

وتزامن هذا الاعتذار العلني مع نشر تحقيق مستقل أمر به الاتحاد الأمريكي لفناني الأوبرا خلص إلى “حصول سلوك غير ملائم يراوح بين المغازلة وطلب الخدمات الجنسية، داخل مكان العمل وخارجه”.