لايف ستايلز ستوديوز تعلن عن خطتها الإنتاجية الجديدة مع نخبة من النجوم

أعلن رجل الأعمال فهد الزاهد صاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز عن سلسلة من الإنتاجات الجديدة للشركة من المقرر أن تبصر النور قريباً، والتي ستشكل مفاجآت قوية على الساحة الفنية خلال الأيام المقبلة.

فبعد أن إستهلت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” سنة 2020 بنجاح كبير مع النجمة كنزة مرسلي بأغنية وفيديو كليب “كانت باينة”، حيث حصد العمل ملايين المشاهدات عبر المنصات الإجتماعية، تعمل حاليًا الشركة الرائدة في عالم الإنتاج مع مجموعة من أهم الشعراء والملحنين والموزعين لتحضير سلسة من الأعمال الفنية لنخبة من أهم نجوم العالم العربي، والمواهب الشابة بإشراف مباشر من رئيس مجلس ادارتها رجل الأعمال فهد الزاهد.

هذا ومن الأعمال المنتظرة قريباً أغنية وفيديو كليب تجمع النجم وائل جسار بشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في أول تعاون بينهما سيشكل قنبلة رومنسية من العيار الثقيل، فيما تنتظر الفنانة مروة ناجي عرض كليبها الجديد في ثاني تعاون لها مع الشركة بعد فيديو كليب “حبيت من قلبي”، حيث تضع الشركة حاليًا اللمسات الأخيرة على الفيديو كليب الذي تم تصويره مؤخرًا في لبنان مع المخرج فادي حداد.

فيما إستلم المخرج زياد خوري النسخة الأخيرة من رائعة “كاميليا ورد ” الجديدة بعنوان “ليلة”، وسينطلق تصوير الكليب قريباً ليكون ثالث عمل لها مع لايف ستايلز ستوديوز بعد “طيارة” و”يا زعل”.

ومن تونس تعمل الشركة على أغنية جديدة مع النجمة مروى عيسى في ثاني تعاون بينهما بعد النجاح الكبيرالذي حققه فيديو كليب “سعادتك”، وقد انتهت مروى من تسجيل أغنيتها الجديدة على ان تبصر النور قريباً.

ومن تونس أيضا تتفق الشركة حاليًا على عدد من الأعمال مع النجمة أماني السويسي ومن المنتظر إفصاح الشركة عن التفاصيل فى القريب العاجل.

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كما تستعد “لايف ستايلز ستوديوز” لإصدار فيديو كليب جديد للفنانة الشابة هند سداسي لأغنية “عاهدت نفسي”، والتي يتم تصويرها في أجمل المناطق الخلابة في تركيا مع المخرج فادي حداد، وهي من كلمات والحان الموسيقار الكبير محمد رفاعي.

وتقدم أيضا الشركة المنتجة إصدارًا غنائيًا جديدًا مع النجمة شمس في تعاون جديد مع الموسيقار محمد رفاعى بعنوان “خمس أيام فى الجنة”، وتعتبر إيقاعًا شعبيًا باللهجة المصرية.

من الأعمال المنتظرة ايضاً أغنية “يا عوض ربنا” للنجمة “شيماء المغربي” والتي يتم حاليًا مناقشة موضوع الفيديو كليب وإطلالة النجمة من خلال القصة التصويرية.

كما وضعت النجمة فيفيان مراد صوتها على أغنية جديدة في دبي، ومن المقرر أن تفصح شركة “لايف ستايلز ستوديوز” خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل الكليب الذي تتعاون فيه الشركة مع سفير الألحان فايز السعيد.

هذا وتتعاون “شركة لايف ستايلز ستوديوز ” مع النجم المصري أحمد شيبة بأغينة مصرية شعبية من العيار الثقيل تفاجئ بها الشركة الجمهور المصري والعربي على حد سواء، الأغنية بعنوان “من كتر ما شفت” من كلمات رضا المصري وألحان حسين محمود.