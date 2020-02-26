شكرا لقرائتكم خبر عن بنظارة وملابس سودة مفتوحة.. إيلى فانينج فى العرض الخاص لـ All the Bright Places والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة إيلي فانينج وجاستيس سميث علي حضور العرض الخاص لفيلم All the Bright Places في هوليوود وظهرت إيلي بإطلالة راقية ونظارة طبية.

من أخر أعمال فانينج كان فيلم الأكشن والخيال العلمي Maleficent: Mistress of Evil للنجمة العالمية انجلينا جولي.

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ويعد فيلم Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.