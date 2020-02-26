رضيعة ولدت مع فيروس كورونا.. تعافت بدون دواء خلال 17 يوماً

متابعة بتجـــــــــرد: أفادت تقارير صحفية بأن طفلة رضيعة ولدت وهي تحمل فيروس كورونا، تعافت بعد 17 يومًا بدون أي دواء أو عقاقير.

وفي التفاصيل، فقد أشار موقع “دايلي مايل” الى أن طفلة تدعى شياو شياو ولدت في مستشفى ووهان للأطفال، وكان أحد والديها مصابا بالفيروس لتصبح بدورها أصغر مريضة.

لكنها، وفقاً لما ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، تعافت من الكورونا وغادرت المستشفى بعد شفائها التام من تلقاء نفسها بدون تناول الدواء.

وكانت شياو قد نُقلت إلى مستشفى ووهان للأطفال في اليوم الذي ولدت فيه، حيث تمّ تشخيص إصابتها بالمرض نتيجة معاناتها التهاب الرئة ومضاعفات قلبية بسيطة.

وقرر الأطباء، عدم إعطاء الرضيعة المضادات الحيوية نظراً لأن أعراضها لم تكن حادة، وبحسب طبيبها: “لم تكن تعاني صعوبات في التنفس، ولم تصب بالسعال، ولم تكن تعاني أي ارتفاع في درجة الحرارة”، وأوضح الطبيب قائلاً: “لقد عالجنا حالتها القلبية وتعافت لوحدها”.