خاص- محمد اسكندر يدخل على خط الحرب الاقتصادية

أطلق الفنان محمد إسكندر اغنية جديدة بعنوان “حرب إقتصادية” حصرياً عبر تطبيق انغامي، وهي كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع وتسجيل عمر صباغ.

ايقاع الأغنية سريع ويقول مطلعها: وبقديش الغرام اليوم؟ وبقديش الحنان اليوم؟ وبقديش الحلم والنوم وبقديش الذهب؟ إذا غالي الشوق اشتقتلك إذا أزمة غمِر بحِنّلك. شيليلي غمرة أو قِلّك. شيليلي عشرة عا جنب”. (استمع الى كامل الأغنية اضغط هنا)

وقد استوحى الشاعر فارس اسكندر كلام الأغنية من وحي الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني والتي انعكست على معيشته اليومية.

هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الاخيرة التي يختار فيها محمد اسكندر مواضيع اجتماعية واقعية، فقد سبق وأثار الجدل بـ “مصاري، العالم جنت، ضد العنف، غلطة حكيم وغيرها من الأعمال التي تسلط الضوء على مواضيع تكون حديث الساعة