ربيع الأسمر يتوّج رحلته بين بغداد وبيروت بالنجاح

على الرغم من الأوضاع المعيشية والأزمات الصعبة التي يعيشها اللبنانيون والعراقيون هذه الفترة، إلا أن الإرادة الصلبة وحب الحياة، اللذين لطالما تحلّوا بهما، كانا العنوان الأسمى الذي توّج حفلات عيد الحب التي أحياها النجم ربيع الأسمر ما بين بغداد وبيروت.

الأسمر، ولمناسبة عيد الحب، توجّه إلى العاصمة العراقية بغداد حيث أحيى حفلاً حاشداً في مطعم بابا سيدو الذي غصّ بالمعجبين والمحبّين للنجم اللبناني. وقد قدّم الأسمر خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته الشعبية والعاطفية، إلى جانب المواويل التي لم تخلُ من المشاعر الوطنية والقومية، وذلك وسط تفاعل الساهرين الذين استمتعوا بالأجواء بشكل كبير. واللافت أن هذا الحفل كان باكورة الحفلات الفنية التي يحييها ربيع الأسمر في بغداد التي زارها للمرة الأولى، على أمل أن تتكرر مع المزيد من النجاحات.

وفي اليوم التالي، عاد الأسمر إلى لبنان حيث أحيى حفلين ضخمين للمناسبة نفسها، الأول في مطعم سانتا بريري في جبيل، من تنظيم آشي حدشيتي، وحظي بنسبة حضور عالية بعدما نفدت البطاقات قبل الحفل بأيام. أما الحفل الثاني فكان في مطعم حكايات في النبطية، ليختتم الأسمر لقاءاته مع الجمهور في مربعه الليلي Rabih Club في الكسليك.