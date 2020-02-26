وفاء الكيلانى تقدم «كتاب حياتى» فى رمضان

بدأت الاعلامية وفاء الكيلاني التحضير لبرنامجها التليفزيوني الجديد، ومن المقرر أن تنهي التعاقد على العمل مع إحدى القنوات الفضائية خلال أيام، لتبدأ تصويرالبرنامج المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.



وتستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني خلال البرنامج عددًا من المشاهير والنجوم، كما سيتم تصويره بالكامل في لبنان.

ومن المقرر أن يحمل البرنامج اسم «كتاب حياتى»، حيث تقوم فكرته على استضافة النجم، وإجراء الحوار معه في إطار المحطات التي مر بها في حياته، سواء الفنية أو الشخصية، وكأنه يكتب مذكراته.

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ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء مؤخرًا من الديكورات والتحضيرات الخاصة به.

يذكر أن آخر أعمال وفاء الكيلاني على الشاشة هو برنامج "تخاريف"، الذي تم عرضه عبر فضائية "mbc مصر"، واستضافت فيه عددًا كبيرًا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

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