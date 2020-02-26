سلوى خطاب تكشف السر وراء سحب فيلم «دماغ شيطان» من السينما

القاهرة – لايف ستايل
فوجئ صناع فيلم "دماغ شيطان" برفعه من دور العرض السينمائي بعد 15 يومًا فقط من عرضه.
وقالت الفنانة سلوى خطاب، إن الفيلم تم تصويره في ظروف سيئة جدا، بالإضافة إلى الإنتاج، مضيفة أن المخرج لم يأخذ راحته فى إخراج الفيلم بطريقة جيدة، حيث إن الفيلم تم تصويره فى 12 يومًا فقط.
وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "it's show time"، المذاع على قناة "cbc"، أن الممثلين الذين شاركوا في الفيلم، تم ضغطهم والعمل لعدد ساعات كبيرة جدا، مؤكدة أن "دماغ شيطان" هو أول عمل لهذا المخرج، ويعتبر جيدا أنه يخرج الفيلم بهذه الطريقة.
فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.
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