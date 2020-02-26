بدرية طلبة تهاجم الجمهور بسبب الرئيس الراحل حسني مبارك

القاهرة – لايف ستايل
هاجمت الفنانة بدرية طلبة الجمهور الذي يسخر من الرئيس الراحل حسني مبارك بعد وفاته، ونشرت صورة علي حسابها الشخصي عبر تطبيق “instgram”.
وكتبت بدرية طلبة من خلال الصورة: "مش ممكن كمية الهري والسواد حتي في الموت ياللي تعرفو ربنا ياللي فجأة بقيتو قضاه وانبياءوساسا ياللي بتحكمو علي الحي والميت ارحمونا بأراكم السخيفة واعرفو واتعلمو ان الميت لا تجوز عليه غير الرحمة وانت مش ربنا عشان تحاسبو يا تقول خير او تسكت".
ونعت رئاسة الجمهورية، أمس، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.
وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الموافق 25 فبراير 2020.
يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.
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