"ستموت في العشرين". يفتتح مهرجان الفيلم العربي في ألمانيا

اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان الفيلم العربي في برلين فيلم " ستموت في العشرين " الذي ينتمي للسودان بسبب جنسية المخرج أمجد أبو العلا، حيث إنه إنتاج مشترك بين السودان وفرنسا وألمانيا وقطر والنرويج ومصر.

والفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب السوداني حمور زيادة حول نبوءة يصرح بها درويش صوفي لأم الولد مزمل "مصطفى شحاتة" لدى ولادته فحواها أنه سيموت عندما يتم العشرين من العمر. حصل الفيلم إبان عرضه الأول في مهرجان فنيسيا للأفلام على جائزة "أسد المستقبل" لأفضل عمل فني أول.

وخلال فعاليات المهرجان التي تقام خلال الفترة من الأول من أبريل وحتي 8 من نفس الشهر الفيلم الوثائقي المصري "إحكيلي" الذي يعرض تاريخ أسرة المخرج الشهير يوسف شاهين.

كما تشارك العديد من الأفلام الشمال إفريقية بالفاعليات، فيشارك من تونس فيلم "بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي وهو إنتاج مشترك بين تونس، فرنسا، لبنان، قطر، وفيلم "وأبو ليلى" للمخرج أمين سيدي بومدين إنتاج مشترك بين الجزائر، فرنسا، قطر.

أما الأفلام الوثائقية فيشارك فيلم "أموسو" للمخرج نادر بحموش بإنتاج جماعي ومستقل من المغرب.

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