شكرا لقرائتكم خبر عن مش أول مرة يجتمعوا.. الشاب خالد يوجه الشكر للرابر DJ Snake على حفلتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم العالمى الشاب خالد، الشكر إلى المغنى والرابر الفرنسي DJ Snake، على الحفل الغنائى الذى جمعهما مؤخرًا، حيث نشر الشاب خالد صورة تجمعه بالمغنى الفرنسى معلقًا عليها "حفل مدهش كان جميلاً ومحفزاً، شكراً لك يا أخى".



الشاب خالد ودى جى سنيك

الحفل الذى جمع الثنائى، ليس أول حفل يجمعهما، حيث سبق وأن غنيا سويا في عام 2017، وحققت الحفل نجاحا كبيرا في فرنسا.



حفل قديم

الشاب خالد واجه في الفترة الأخيرة شائعة نقلتها وسائل إعلام، وتداولتها مواقع السوشيال ميديا، تفيد بوفاة "الشاب خالد".

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وتواصلت ”الخليج 365”، مع مصادر مقربة من الشاب خالد، لتنفى الشائعة بشكل قاطع، وتؤكد تمتع الفنان الجزائرى بصحة جيدة، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام والسوشيال ميديا هى شائعة لا تمت بصلة للواقع.

وأحيا الشاب خالد، حفله نهاية ديسمبر الماضي، مع المطربة شيرين والفنان حسين الجسمي في حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي وسط حضور ضخم من الجمهور الذى تفاعل مع أنغام الموسيقي والألعاب النارية التى غطت سماء منطقة أوبرا دبي بالكامل معلنة الافتتاح الرسمي لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي، والذى تنظم دائرة دبي للسياحة دورته الـ25 هذا العالم لاحتفالات متعددة ومتنوعة تناسب المواطن والسائح بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

كما شارك نجم الراى المغربي، بحفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، نهاية أكتوبر الماضي، والتي قدم فيها عددا كبيرا من أغنيه مثل c'est la vie، وdidi، وعايشة"، وغيرها من أغانيها الشهيرة التى حققت انتشارا واسعا فى الوطن العربى بالأخص، والعالم عامة.

يذكر أن الشاب خالد بدأ أولى أغانيه فى سن مبكر، ففى سن 14 شكل خالد أول فرقة تحت اسم "فرقة الخمسة نجوم"، وقد سجل أول أغنية منفردة له تحت اسم "Trigue Lycée" وكان للتغيير الكبير فى موسيقى الراى أثر فى تشجيعه على التقدم فى وقت مبكر ليصبح أشهر مطربى الرأى دوليا، ومنذ بداياته واعتمد ملك الرأى لوك خاص به وعرف بشعره الكثيف والشارب.