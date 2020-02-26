شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف امتى.. تايلور سويفت تكشف موعد إطلاق كليبها الجديد "The Man" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محبو وعشاق النجمة العالمية تايلور سويف لإطلاق المزيد من الأعمال الغنائية، و فاجأت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (30 عاما) عشاقها أنها بصدد إطلاق كليبها الجديد والذي يحمل اسم " The Man " .

أعلنت تايلور سويفت عبر صفحتها الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير أنها ستطلق كليب" The Man " غد الخميس (27 فبراير) ، و هو ما زاد من حماس قطاع كبير من محبي وعشاق الموسيقى والغناء في العالم كله، فنشرت صورة لعدد من الايادي الملونة بجانب موعد إطلاق الكليب .

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تايلور سويفت تعلن موعد إطلاق الكليب تايلور سويفت تعلن موعد إطلاق الكليب

يذكر أن تايلور سويفت لم تشارك مؤخرا في حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كان من المقرر أن تظهر سويفت بالحفل باستعراض " مفاجئ " للحضور، السبب الدقيق لغيابها غير واضح حتي الآن ، في حين شارك عدد آخر من النجوم بهذا الحدث الفني الضخم و من أبرزهم ديمي لوفاتو و إريانا جراند و بيلي إيليش و كاميلا كابيلو ، و فريق jonas brothers ، و ليزو و جون ليجاند و روزاليا و بليك شيلتون و جوين ستيفانى و تانيا تاكر و براندي كارليل .