بسبب الحمار البري.. أصالة ترد على متابعة سخرت من ملابسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

ردت الفنانة أصالة على حساب ساخر يحمل اسم "عديلة" علق على إطلالات أصالة في إحدى الحفلات، إذ نشر الحساب صورة أصالة وعلق: "تقبريني يا صولا، كانت بعد بتحمل هالاطلالة قبعة بنقشة الحمار البري، ونضارات زهر فوسفوري".

لترد الفنانة أصالة: "كان بدي إياكي تيجي عشان النقشة تطلع مظبوطة".

ليرد الحساب الساخر على أصالة مرة أخرى: "أول مرة بحياتي بحس حدا طلع لسانو أسلط من لساني وجابني جورة، أصالة مش بس فنانة بالطرب، وبالقصف الثلاثي الأبعاد كمان".

واحتلت النجمة أصالة نصرى غلاف مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، لعدد شهر مارس، بمناسبة العيد السنوي الثالث للمجلة، وظهرت به بشكل مختلف وألوان زاهية وقبعة ملونة، وهي الإطلالة، التي علق عليها الحساب الساخر.