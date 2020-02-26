بعد شادي الأمير.. تعرف على أشهر قضايا النسب في الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قضت محكمة الأسرة بطنطا، اليوم الأربعاء، قبول دعوى إثبات نسب الطفل "يازن" لوالده المطرب الشعبي شادي الأمير.

شادي الأمير أثار جدلا كبيرا منذ عدة أشهر، حيث انتشرت صور ابنيه على سلم أحد العمارات، بعدما تركتهما والدتهما لعدة أيام بسبب وجود خلافات بينها وبين زوجها.

"الأمير" يندرج اسمه في قائمة قضايا نسب عدد من نجوم الفن، ويعد أبرزهم:

أحمد عز وزينة

هي القضية الأشهر في الوسط الفني، فعلى مدار 7 سنوات، منذ وضعت زينة ابنيها "عز الدين" و"زين الدين" عام 2013، قررت خلالها خوض المعارك ضد "عز" الذي رفض الاعتراف بنسب الأبناء، حتى حصلت على حكم بنسب الطفلين لأحمد عز.

Advertisements

كما أقامت زينة بعدها عدة قضايا منها قضية نفقة، وظهرت مؤخرا في أحد البرامج لتتحدث لأول مرة عن كافة التفاصيل حول زواجها من أحمد عز الذي ما زال لا يعترف بهما.

أحمد الفيشاوي وهند الحناوي

رفض أحمد الفيشاوي الاعتراف بابنته "لينا"، من والدتها هند الحناوي، وخاضت الأخيرة معارك ضده، حتى تم إثبات نسب "لينا" لوالدها، وبعدها حرص "الفيشاوي" على إصلاح العلاقة بينه وبين ابنته، وظهر هذا جليا في العلاقة الطيبة بين "لينا" وجدها الراحل فاروق الفيشاوي، ولكن خلال السنوات الماضية توترت العلاقة بينهما، حتى رفعت لينا قضية تتهم فيها والدها بعدم الإنفاق عليها.

شريهان

في 20 يونيو 1980، تم حسم قضية رفعتها والدتها لإثبات نسب ابنتها شريهان لوالدها المحامي أحمد عبدالفتاح الشلقاني، الذي تزوجته عرفيًا، وبعد وفاة الأب لم تستطع الأم إثبات نسب ابنتها وحاربت أسرة زوجها الراحل للحصول على الميراث، حتى أثبتت نسب ابنتها بالفعل، وكانت شريهان تبلغ من العمر 16 عاما.

قمر وجمال مروان

خاضت الفنانة اللبنانية قمر، معارك عدة ضد جمال مروان، لإثبات نسب ابنها "جيمي"، وقضت المحكمة بأن يظل ابنها "جيمي" مجهول النسب، بعد فشل قمر من إحضار شهود لإثبات علاقة الزواج.