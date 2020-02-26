خطيب ديانا كرزون يلجأ للمدعي العام: "القانون هو الفيصل بيننا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن الإعلامي الأردني معاذ العمري، خطيب الفنانة ديانا كرزون، أنه سيلجأ للمدعي العام الأردني للرد على المسيئين له بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب "العمري" عبر حسابه بموقع فيسبوك: "بإذن الله تعالى بكرة من الصبح سأتقدم بشكوى عند المدعي العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء على السوشيال ميديا أو خلف الكواليس".
وتابع: "ببساطة ممكن أتقبل أي شيء، لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكي فيها نص حرف، والقانون هو الفيصل بيننا، وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت".
وكانت الفنانة ديانا كرزون، قد أعلنت عبر أحد البرامج الإذاعية عن خطبتها من الإعلامي الأردني معاذ العمري، على أن يقام حفل الخطوبة في منزلها بالعاصمة الأردنية عمان، يوم الجمعة القادم.
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