أخو هيثم زكي يكشف لـ"الخليج 365" سبب رفضه المساهمة في صدقة جارية له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد رامي عزالدين بركات، الوريث الشرعي للفنان هيثم أحمد زكي، (أخوه من أمه)، على تصريحات نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، التي قال فيها إنه رفض المساهمة في صدقة جارية لشقيقه الراحل، قائلًا: "لم أرفض، ولكن لي وجهة نظر".

وقال رامي بركات ابن الفنانة الراحلة هالة فؤاد، الذي يعيش في المملكة المتحدة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إنه مندهشٌ من هذه التصريحات، لأنه لم يرفض المساهمة في صدقة جارية على روح أخيه، ولكنه يرى أن شقيقه الراحل أكبر من أن يتم جمع أموالٍ للتصدق عليه، موضحًا: "أنا ما رفضتش أعمله صدقة جارية، لكن وجهة نظري إن هيثم أكبر من إننا نلم فلوس عشان نعمله صدقة جارية؛ لإن المفروض لو اتعمل صدقة تبقى من ماله الخاص، حتى ينال ثوابها كاملًا".

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وأضاف: "كل الموضوع إنني أنتظر حتى سداد الالتزامات المادية لهذا الإرث تجاه بعض الجهات، ومن ثم سأقرر حجم وشكل الصدقة الجارية، وستكون من مال هيثم الخاص: لينال ثوابها كاملًا".

واختتم شقيق الفنان الراحل: "أتمنى أن يتوقف الجميع عن التدخل في شؤون الآخرين؛ لأن ذلك أسوء ما ابتلينا به، ورحم الله شقيقي الذي لم ينصفه أحد في حياته، بل تم استغلاله أسوأ استغلال".

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قال خلال مداخلة له ببرنامج "التاسعة"، الذي يعرض على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنه طلب من محامي رامي بركات أن يسهم بجزء من المبلغ الذي ورثه عن أخيه في صدقة جارية يتم عملها لهيثم، لكنهم رفضوا ولم يسهموا نهائيًا في الصدقة، قائلاً: "قلت له إحنا بنعمل صدقة جارية لهيثم يا ريت رامي يشارك معانا بالفلوس اللي ورثها عن أخيه قالي طبعا... والله العظيم ما طلعوا جنيه... مدفعوش حتى تمن العزا بتاع هيثم".