بعد أسبوع من عرضه.. "صندوق الدنيا" يتخطى نصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تخطت إيرادات فيلم "صندوق الدنيا"، نصف مليون جنيه، وذلك بعد أسبوع واحد من عرضه بالسينمات. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 544 ألف 739 جنيه. ويتنافس الفيلم مع 6 أفلام أخرى، هي "رأس السنة"، "الفلوس"، "بنات ثانوي"، "دماغ شيطان"، "يوم وليلة"، "لص بغداد". فيلم "صندوق الدنيا" بطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمر القاضي، علاء مرسي، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.

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