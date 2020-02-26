محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رممت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فيلم المخرج العالمي يوسف شاهين "الاختيار"، لعرضه في الدورة الافتتاحية للمهرجان المقرر إقامته بمدينة جدة، ضمن برنامج العروض الكلاسيكية.
ويعتبر الفيلم من أهم الأفلام في تاريخ السينما، وهو عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويسلط الفيلم الضوء على الحياة العامة من خلال الواقع الشخصي، ويقدّم تحليلاً عميقاً للنفس البشرية عبر جريمة قتل غامضة، كاشفاً النقاب عن خفايا المجتمع المصري إبّان حرب يونيو 1967.
فيلم "الاختيار" بطولة سعاد حسني، عزت العلايلي، هدى سلطان، محمود المليجي، يوسف وهبي، مديحة كامل، عبدالرحمن أبو زهرة، سعد أردش.
يعرض الفيلم بحضور عائلة المخرج الكبير يوسف شاهين، وعلى رأسهم جابي ورمزي وماريان خوري، ضمن باقة من 15 فيلماً كلاسيكياً، عشرة منها تم ترميمها بدعم مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
وقال مدير المهرجان محمود صبّاغ: "حدث كبير أن يعرض فيلم ليوسف شاهين على الشاشة الكبيرة في بلادنا؛ نشعر بالفخر أن ترتبط مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي بتراث المخرج الراحل عبر ترميمها لأحد أعماله".
يُذكر أن المؤسسة كانت قد قامت بترميم فيلمين نادرين للفنان والمصوّر السعودي الراحل صفّوح نعماني هما "الحج إلى مكة" (1963) و"جدة ما بين عامي 1954 و 1968".
كما يعرض المهرجان 9 من أعمال رائد سينما الواقعية الجديدة خيري بشارة في احتفالية خاصة بمسيرته الفنية، وتنطلق الدورة من 12 إلى 21 مارس المقبل في جدة التاريخية.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ترمم فيلم "الاختيار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.