تراند اليوم : فنانة شهيرة: أنتوا شفتوا 30 سنة فساد فين وأنتوا لسه مغيرتوش البامبرز

هاجمت الفنانة المصرية وفاء عامر، مُنتقدى الرئيس الراحل حسنى مبارك عبر مقطع مصور، أكدت خلاله أنها شاركت فى تشييع جنازة الرئيس الأسبق.

وقالت وفاء عامر: "أنا في الطريق للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس السابق طبعا كلنا نعزي أنفسنا وكل محبيه وبشكر مصر اللي بنتمي لها والمؤسسة العسكرية ورئيسنا المحترم السيسي ومحبي مبارك، ولا أجد كلمة شكر للقضاء المصري الذي أنصف مبارك في حياته".

وتابعت وفاء عامر، في بث مباشر نشرته على حسابها "فيس بوك": "بنحاول نبقى من المشاركين في جنازة الرئيس السابق حسني مبارك والحقيقة نبقى ناس مش كويسة خالص لو مشركناش".



وهاجمت وفاء عامر منتقدي الرئيس الراحل حسني مبارك وترديد شباب صغير مقولة "بقالنا 30 سنة في فساد" بينما أعمارهم لا تتخطى الـ20، وأبدت تعجبها منهم موجهة كلامها لهذه الفئة قائلة: "انت يا ابنى شفت تلاتين سنة فساد فين وانت لسه مغيرتش البامبرز؟! والنوعية دى بهدلوا الناس والله يكون في عون الرئيس دلوقتي وربنا معاه".

وتابعت: "لولا الرئيس مبارك أنه فعلا سلم البلد للجيش مكنش هيبقى في مصر ولا كانت هتبقى موجودة"، واختتمت كلامها بالمطالبة بعدم الشماتة في الموت قائلة: "للموت هيبة وعمرى ما شمت في حد مات ومش بعرف اشمت وأنا تعودت واتربيت على كده، وبلاش نشتم حد اكبر مننا ولازم يكون في خلق زي زمان وادب واحترام".