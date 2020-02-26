صور.. ليلى زاهر تترك الفتوة من أجل والدها

نشر الفنان أحمد زاهر بعض الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر زاهر خلال الصور مع ابنته الفنانة ليلى، وذلك ضمن كواليس تصوير مسلسل البرنس، وأعرب أحمد زاهر عن سعادته، قائلًا: "لولا حبيبتي خرجت من لوكايشن الفتوه و جت تزور ابوها في لوكايشن البرنس نورتينا يا لولتي".
يذكر أن الفنان أحمد زاهر يواصل تصوير مسلسل البرنس، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان2020، وهو بطولة كل من محمد رمضان، محمد جمعة، حمدي هيكل، علاء زينهم، عبدالحميد سند، أحمد فهيم، بدرية طلبة، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، نور، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، حازم إيهاب، نجلاء بدر، محمد علاء، إدوارد، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، عبدالرحمن أبو زهرة، روجينا، أحمد داش، أحمد وفيق، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.
جدير بالذكر أن الفنانة ليلى أحمد زاهر تواصل تصوير مسلسل الفتوة، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان2020، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، محمد رجب، غفران محمد، عهدي صادق، فكري سليم، محمود عمرو ياسين، مراد فكري صادق، أحلام الجريتلي، عادل الفار، صفوة، محمود حافظ، نجلاء بدر، أحمد جمال سعيد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، ضياء عبدالخالق، إدوارد.
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