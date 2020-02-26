وفاء عامر تهاجم منتقدي محمد حسني مبارك

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الممثلة المصرية ​وفاء عامر​ منتقدي الرئيس المصري السابق الراحل ​محمد حسني مبارك​، عبر مقطع مصوّر، نشرته في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أكدت فيه أنها شاركت في تشييع جنازة مبارك.

وقالت عامر: "أنا في الطريق للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس السابق طبعا كلنا نعزي أنفسنا وكل محبيه وبشكر مصر اللي بنتمي لها والمؤسسة العسكرية ورئيسنا المحترم السيسي ومحبي مبارك، ولا أجد كلمة شكر للقضاء المصري الذي أنصف مبارك في حياته".

وتابعت: "بنحاول نبقى من المشاركين في جنازة الرئيس السابق حسني مبارك والحقيقة نبقى ناس مش كويسة خالص لو مشركناش.. انت يا ابني شفت تلاتين سنة فساد فين وانت لسه مغيرتش البامبرز؟! والنوعية دي بهدلوا الناس والله يكون في عون الرئيس دلوقتي وربنا معاه".

كما قالت عامر: "لولا الرئيس مبارك أنه فعلا سلم البلد للجيش مكنش هيبقى في مصر ولا كانت هتبقى موجودة.. للموت هيبة وعمري ما شمت في حد مات ومش بعرف اشمت وأنا تعودت واتربيت على كده، وبلاش نشتم حد اكبر مننا ولازم يكون في خلق زي زمان وادب واحترام".

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