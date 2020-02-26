خاص الفن- سمية الخشاب ترفض فكرة تقديم ألبوم غنائي لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - رفضت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ تقديمها ألبوماً غنائياً خلال الفترة المقبلة على الرغم من اهتمامها بالغناء مؤخراً وطرحها أكثر من أغنية منفردة على طريقة الفيديو كليب، كان آخرها "عربية أنا" من كلمات ​هشام صادق​ وحسن محمد وتوزيع ​محمود الشاعري​ وميكس وماستر كريم عبد الوهاب وألحان سمية الخشاب من اخراج رندلى قديح.

وأوضحت سمية في تصريح خاص لموقع "الفن" أنها ضد فكرة طرح ألبوم غنائي بعد التغييرات التي شهدتها السوق الغنائية، مضيفة أنها عندما تنتهي من تسجيل أغنية فستكون مضطرة للانتظار فترة حتى تكمل باقي أغاني الألبوم ووقتها ستكون بعض الأغاني قديمة ولا تتماشى مع الفترة التي تطرح فيها، مشيرة إلى أن الأغنية السينغل يتم التحضير لها وتسجيلها وتصويرها فيديو كليب في وقت قليل.

وصورت سمية الخشاب أغنيتها الأخيرة "عربية أنا" فى سوريا وتحديداً فى الصحراء السوداء داخل السويداء التي تمتاز بطبيعتها المختلفة إذ أنّها منطقة حقول بركانية ما يُضفي على الكليب سِمَة خاصة، وحرصت مخرجة العمل رندلى قديح على تقديم عمل منفرد من نوعه خاصةً مع الكيمياء المهنية التى تجمعها بنجمة العمل سميّة الخشّاب إلى جانب صداقتهما منذ سنوات.

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