آشلي غراهام تضخ الحليب من ثديها وهي في سيارة الأجرة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية ​آشلي غراهام​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بنشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تضخ الحليب من ثديها بإستخدام مضخة الحليب، وعلّقت بالقول:"أول ضخ للحليب في سيارة أوبر.. محرج نوعًا ما".

وهذه ليست المرة الاولى التي تصدم فيها غراهام المتابعين، إذ كانت نشرت صوراً لها وهي ترضع إبنها خلال إحتسائها القهوة في مطعم وأمام الناس، تشجيعاً منها على هذه الخطوة وعلى الرضاعة الطبيعية بالذات.

الا أن الصور جاءت جريئة جداً بحسب بعض المعلقين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر صدرها كما هو، اما البعض الآخر فعلّق على فكرة إحتسائها القهوة، معتبرين انها تحتوي على الكافيين الذي يؤثر على حليبها، وبالتالي على طفلها الرضيع.

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