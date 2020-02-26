نادر الأتات يرتدي كمامة في الطائرة للوقاية من كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: ظهر النجم اللبناني نادر الأتات في صور إلتقطها في الطائرة، وشاركها مع متابعيه برسالة توعية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، فقد إستخدم “الأتات” الكمامة الطبيّة في أحدث صور نشرها على تطبيق إنستغرام، للوقاية من فيروس كورونا الذي بات منتشرًا بشكل كبير في كافة دول العالم، كما تم الإعلان عن إصابتين في لبنان.

على صعيد آخر، يحيي الأتات سهرة جماهيرية استثنائية، في ليلة من ليالي “أنتيكا نايت” مساء 5 آذار/مارس المقبل، في مربع Base في مدينة دبي.

وسيقدّم نادر خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته ونذكر منها “قلبي عاليمين”، “بترقص عيوني”، “متل الشاطر”، “نادر”، “حالة فوضى” و”ونطرتك”.