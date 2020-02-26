فيديو رومانسي يجمع ديمة بياعة وزوجها بحضور شيرين عبد الوهاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاعل الجمهور مع مقطع فيديو جمع الفنانة السورية ديمة بياعة وزوجها المغربي أحمد الحلو خلال حضورهما حفلا غنائيا أحيته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

ونشر الحلو عبر حسابه بـ"سناب شات" الفيديو مع زوجته ديمة، أثناء جلوسهما بجوار بعضهما، ظهرت فيه الفنانة السورية وهي تغني مع شيرين عبد الوهاب أغنية "على بالي" بطريقة رومانسية لزوجها.

وتمايلت بياعة على زوجها أثناء غنائها له وظلت تداعب وجهه بيدها موجهة إليه كلمات الأغنية، بينما قال لها الحلو: "لا تستحي؟! طب غنيلي يلا"، بينما كان ممسكا بهاتفه لتوثيق تلك اللحظة بينهما.

وأشاد الجمهور بالعلاقة المميزة التي تجمع الاثنين، خاصة وأنهما عادة ما يحرصان على مشاركتهما الكثير من المواقف التي تؤكد قوة علاقتهما، إضافة إلى التصريحات التلفزيونية التي أدليا بها في مناسبات عديدة عن مدى السعادة والمحبة التي تجمعهما.

في المقابل؛ أبدى عدد من المعلقين على الفيديو استغرابهم من إصرار ديمة على إظهار مدى حبها لزوجها بهذه الطريقة أمام الجمهور، وطالبوها بالاحتفاظ بهذه المشاعر في منزلهما.

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يذكر أن ديمة بياعة قد أكدت في وقت سابق أنها لا يوجد لديها مانع في مشاركة طليقها الفنان تيم حسن البطولة في أي عمل فني، موضحة أن الشرط الوحيد لقبولها ذلك، هو أن يكون الدور جيدا والقصة جيدة.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "ليه لا.. إحنا بالأخير فن وتمثيل.. إذا الدور حلو ليه لا.. وليه حتى ما أوافق".

أمّا عن اتهامها بتعمد إثارة الجدل من خلال الفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر حساباتها الرسمية على السوشال ميديا فقالت: "يعني أكيد لا.. أنا مو فاضية حتى أثير الجدل.. عنا كتير شغلات في حياتنا حتى نعملها وفي نفس الوقت بيقولوا حتى مثير الجدل.. يعني أنا بعيش حياتي بشكل كتير طبيعي وما بشوف فيها حاجة غلط".

يذكر أن ديمة بياعة تشير بشكل غير مباشر وباستمرار من خلال ما تنشره إلى مدى التوافق ومتانة العلاقة التي تجمع زوجها الحالي المغربي أحمد الحلو بولديها من تيم حسن.