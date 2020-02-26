محمد منير يكشف سر غيابه عن المشاركه في برامج اكتشاف المواهب

كشف الفنان محمد منير سر غيابه عن مشاركته في برامج اكتشاف المواهب، من خلال برنامج "سر الكينج" المقدم من شركة "ريدبول".

وقال "منير" من خلال البرنامج: "جاني عروض كثيرة أني أكون عضو لجنة تحكيم لكني رفضت لأنني قادر على الغناء، وأنا ليس لدي القدرة على أن أدخل في منافسة مع شخص أصغر مني بـ 40 عاما".

واضاف "منير": "لأني ممكن اقول في لحظة من اللحظات هذا الصوت قادر علي اعتزالي الفن، وممكن يقعدني في البيت وانا مش عاوز اقعد في البيت".

ومن ناحية اخري يحيي النجم الكبير محمد منير حفلا غنائيا، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم 28 فبراير الجاري بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ونشرت الشركة المنظمة بوستر الحفل عبر حساباتها.

ومن المقرر أن يحيي الفنان محمد منير حفلا غنائيا 6 مارس 2020، ولم يتم الإعلان عن مكان الحفل حتى الآن.

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ويقدم الفنان محمد منير، خلال الحفل، باقة من أغانيه التي يعشقها الجمهور من بينها: "عشق البنات، وأحمر شفايف، وشجر اللمون".

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