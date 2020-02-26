تامر حسني مع إيكون بمهرجان جدة الخميس

يُحيي الفنان تامر حسني حفله الغنائي مع المغني الأمريكي العالمي إيكون، وذلك خلال فعاليات مهرجان JTTX الموسيقي المقام في جدة.

من المقرر أن يقام الحفل ليلة غد الخميس 27 فبراير، على مسرح ستاد الجوهرة، في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وعلى صعيد آخر يُحيي تامر حسني حفلًا غنائيًا في مصر يوم الخميس 12 مارس المقبل في مدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر، بمناسبة افتتاح إحدى المنتزهات الشهيرة هناك، وستشاركه الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

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