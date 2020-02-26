نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "بعلم الوصول"

شهدت سينما الزمالك، مساء أمس الثلاثاء، احتفال أسرة "بعلم الوصول" بالفيلم في عرض خاص.

حضر العرض الخاص "جميع صناعه مخرجه هشام صقر وأبطاله بسمة وبسنت شوقي ولبنى ونس ورفل خليل ومحمد سرحان"، ومنتجه المشارك محمد حفظي.

وشاركهم العرض عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، منهم: المخرج الكبير داوود عبدالسيد والفنانة يسرا اللوزي والفنان طارق عبدالعزيز والفنانة منى هلا.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم عرض الفيلم تجاريا في مصر.

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الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام، شارك الفيلم من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي، وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.

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