شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أول شخصية مثلية بـ فيلم الأنيمشن onwards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد فيلم الأنيمشن Onward بداية حقبة جديدة لـ شركة ديزنى، وذلك مع ظهور أول شخصية مثلية الجنس، فى فيلم الأنيمشن، المقرر طرحه فى السينمات بمختلف دول العالم 6 مارس المقبل، والعمل يعد تعاونا مشتركا بين كل من شركتى ديزنى، و Pixar، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " eonline "، وتقوم الممثلة المثلية لينا وايتهى بـ أداء دور الضابط العملاق سبيكتور.

وهذه ليست المرة الأولى التى يظهر فيها شخصيات مثلية الجنس فى الأفلام العالمية، ففي أواخر العام الماضي، اشتهر فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker التابعة لشركة Lucasfilm's Disney بقبلة بين شخصية Commander D'Acy، وإحدى المقاتلات.

وظهرت العديد من المعلومات بأن بعض الشخصيات في أفلام ديزني، مثل إلسا من فيلم Frozen، ولي شانج من Mulan، هم فى الحقيقة مثليون أو Bisexual، بالإضافة إلى الإشارة بـ وجود علاقة مريبة بين شخصيات جاستون وليو في النسخة الـ Live Action من فيلم Beauty and the Beast، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " eonline ".

ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمين في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

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فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

بالإضافة إلى ذلك أعطت شركة ديزني الضوء الأخضر للمؤلفين جون جاتنز وأندريا بيرلوف، للعمل على جزء ثاني جديد من فيلم الأنيمشن الشهير Aladdin، بعد النجاح الكبير الذي حققه في سباق شباك التذاكر العالمي في الصيف الماضي.

ووفقا لصحيفة "فاريتي"، فإن الجزء الجديد في بداية التحضير والتطوير، ولم يتوصل المنتجين إلى اتفاق نهائي مع المخرج جاى ريتشي للعودة مرة آخري، كما يأمل المنتجون أعادة الممثل العالمي ويل سميث والممثل العالمي مينا مسعود ونعومى سكوت، لبطولة الجزء الجديد.

تم إعادة إنتاج فيلم Aladdin عن قصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ومن إنتاج شركة ديزنى، ونجح في تحقيق إيرادات وصلت لمليار و50مليون دولار خلال فترة عرضه، وانقسمت الإيرادات بين 355مليون و 559ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 695مليون و 134ألف دولار أمريكى حول العالم.