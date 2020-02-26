شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تنضم لمحبى المهرجانات وترقص على أغنية "بنت الجيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحقيقها نسبة نجاح كبيرة وصلت إلى العالمية، ظهرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، وهي ترقص على مهرجان "بنت الجيران" خلال حضورها في برنامج "منا وجر"، الذي يقدمه بيار رباط، على شاشة "mtv lebanon"، مساء أمس، ونشرت نوال الزغبي عبر حالتها الخاصة على حساب "انستجرام"، لحظات رقصها على نغمات الأغنية الأكثر شعبية في مصر "بنت الجيران" بفستان أسود قصير.

وكانت قد أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن طلاقها رسميا، منذ ثلاثة أشهر بعد 12 عاما من الانفصال عن زوجها، مؤكدة أنها لم تعلن الخبر في حينها احتراما لمشاعر أبنائها، قائلة :" أنا فعليًا سينجل ماما من 12 سنة ورسميًا من 3 شهور.. وأنا ما خبيت الخبر لكن ما حسيت إني لازم أقولوا.. كتير بحترم ولادي وإحساسهم لأنه في النهاية والدهم".

وقالت نوال الزغبى في تصريحات تليفزيونية لها أن أبناءها يعارضون زواجها مجدداً، موجهة حديثها لأبنتها الكبرى "تيا"، قائلة :" بحبها كتير كتير ودي قلبي وحياتي.. وبنصحها تحب حالها لأن تيا ما بتحب حالها وأتمنى تدرس منيح وتطلع على مستقبلها".

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وكان قد خرج إيلي ديب طليق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، منذ شهرين، عن صمته وأكد أنه لم يرى أولاده منذ ثلاث سنوات، متسائلا: كيف يتخلى البعض عن ضميره ويحرم أولاد من والدهم، مؤكدا أنه لا يعلم عنهما شيئا منذ فترة طويلة.

ولدي نوال وإيلي ديب ثلاثة أولاد هم تيا وجوي وجورجي، وقد انفصلا عام 2006، وبقيا يعملان معا، إلى أن قررت نوال الانفصال عنه مهنيا، لتبدأ معركة الطلاق وحضانة الأولاد، التي شهدت الكثير من التراشق الإعلامي.

وتستعد نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي، يوم السبت الموافق 29 من شهر فبراير الجارى، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالمغرب وتحديداً كازبلانكا، ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح" ،"كاراميل" ،"طول عمرى"،"معرفش لية"، "عينيك كدابين" ،"مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"،"ياجدع"،"ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"، "شو أخبارك" و"مين حبيبى أنا"، "عادي" و"غريب الراى"، "جنة جنة"، وغيرها.