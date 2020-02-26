شكرا لقرائتكم خبر عن حفل موسيقى احتفالا بـ اليوم العربى لحقوق الإنسان.. 9 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم المعهد العالى للموسيقى "الكونسرفتوار"، برعاية عميدة المعهد الدكتورة حنان أبو المجد، حفلا موسيقيا يوم الأثنين الموافق 9 مارس المقبل 2020، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تمام الساعة الثامنة مساء، ويؤدى الحفل عددا من طلاب المرحلة الثانوية والمرحلة العليا من أقسام البيانو والوتريات والنفخ والإيقاع وموسيقى الحجرة والتأليف والغناء.



عميدة المعهد الدكتورة حنان أبو المجد

ويقام الحفل بمناسبة اليوم العربى لحقوق الإنسان، والدعوة عامة للمهتمين والدارسين، ومن المقرر أن تقدَّم فيه أعمال لمؤلفين عالميين مثل: موتسارت، بيتهوفن، ديبوسى شوبان وتشايكوفسكى، وغيرهم.

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كان الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية، وسفيتلانا سوبوفا القائم بأعمال سفير روسيا، ويوسوب أباكاروف القنصل الروسى بالقاهرة، قد أزاحوا الستار عن التمثال الجديد والمتميز للباليرينا العالمية آنا بافلوفا، وذلك بساحة أكاديمية الفنون بالمعهد العالى الباليه.

يذكر أن التمثال هو إهداء من الفنان النحات الدكتور أسامة السروى، لتقدير قامة فنية تعد واحدة من أهم رواد فن الباليه فى العالم، هذا وقد توجهت "سفيتلانا" القائم بأعمال سفير روسيا، بالشكر للأكاديمية وللدكتور عاطف عوض عميد المعهد العالى الباليه، على التنظيم الرائع للحفل، وأعربت عن سعادتها بتزامن إزاحة الستار عن هذا التمثال فى نفس شهر مولد أسطورة الباليه آنا بافلوفا، التى على الرغم من زيارتها للعديد من دول العالم إلا أن زيارتها لمصر كان لها عظيم الأثر فى قلبها، وأضافت أنها ممتنة بوضع التمثال بمعهد الباليه الذى لطالما شهد تعاونا كبيرا بين الفنانين المصريين والخبراء والأساتذة الروس.

حضر الاحتفالية عمداء معاهد أكاديمية الفنون وأعضاء هيئة التدريس، وشريف جاد مدير النشاط الثقافى بالمركز الثقافى الروسى وبعض من الجالية الروسية بالقاهرة، حيث شمل الاحتفال الاستماع لعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتميزة لتشيكوفسكى بقيادة المايسترو محمد حمدى، وعرض اداجو بحيرة البجع أداء الراقص المتميز أحمد يحيى والباليرينا انيا، واختتم اليوم بتكريم الأكاديمية لكل من سفيتلانا سوبوفا والنحات أسامة السروى، تقديرا لدورهما المتميز فى تدعيم العلاقات المصرية الروسية.