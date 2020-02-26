شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان العالم القديم السينمائى» أول مهرجان سينمائى دولى بمدينة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة «سينماتوجراف للثقافة والفنون» لمؤسسها المخرج إسماعيل مراد عن تأسيسها مهرجان سينمائي دولي بمدينة بورسعيد، وذلك تحت عنوان «مهرجان العالم القديم السينمائي»، على أن تنطلق فعاليات أولى دوراته خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وقد أكد المخرج إسماعيل مراد، مؤسس ورئيس المهرجان، أنه حصل على موافقة وزارة الثقافة بتأسيس هذا الحدث السينمائي، متجهاً بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، علي إسهامهما في انطلاق هذا المشروع الفني الكبير، الذي يتمني أن يتحقق برؤية طموحة ودعم من مؤسسات الدولة المختلفة.

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وأشار مراد إلى أن «مهرجان العالم القديم السينمائي» يهدف إلي نشر الوعي ودفع العمل السينمائي وتحقيق التواصل مع دول قارات العالم القديم بما يُسهم في تحقيق الاحتكاك اللازم لاكتساب المزيد من الخبرات التي تتضمنها الثقافات المختلفة لقارات العالم القديم.

وتضمنت لائحة المهرجان 3 مسابقات رئيسية، وهي علي الترتيب المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة، بعد ذلك تأتي مسابقة أفلام مشروعات خريجي المعاهد والأكاديميات السينمائية بالقارات الثلاث، بينما المسابقة الثالثة تتمثل في "محمود ياسين لصناع الأفلام من أبناء بورسعيد"، بالإضافة إلى عدد من البرامج الموازية التي يتم العمل عليها لإعلانها قريبا حسبما أكد المخرج اسماعيل مراد.



