نوال الزغبي: حصلت على الطلاق رسمياً منذ 3 أشهر وأولادي يعارضون زواجي مرة جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2020 05:43 مساءً - أعلنت الفنانة نوال الزغبي أنها حصلت على الطلاق رسمياً من ايلي ديب منذ 3 أشهر"، وهي "سينغل ماما" منذ 12 عاماً"، مشيرة إلى أنها "لم تخف الخبر لأنه غير مهم بالنسبة لها، وهي تحترم مشاعر وأحاسيس أبناءها، فبالنهاية ايلي يبقى والدهم".

نوال بدت عفوية وقريبة من الجمهور في حلقة "منّا وجر" مع الزميل بيار رباط على محطة "MTV" اللبنانية، واعتبرت أن "الحياة مدرسة وتجارب يمرّ بها كل شخص، فهي جعلتها قاسية في مكان ما وقوية في مكان آخر، ومكسورة أيضا، ولولا هذه المراحل الثلاثة التي واجهتها لما استطاعت غناء "القوية" بهذا الشكل.



وأكدت نوال خلال الحلقة أنها "انسانة قوية وأغنيتها الأخيرة لا تشمل طلاقها ولا أي شخص في حياتها".

وأبدت نوال خلال الحلقة "استعدادها للزواج مرة ثانية، رغم أنّ " نظرتها منذ 12 عاماً كانت مختلفة عما هي اليوم"، لافتة إلى أن "كل امرأة بحاجة الى رجل صحيح في حياتها، وكل ما يهمني أن أشعر بأنني امرأة حقيقية مع الرجل الذي سأختاره".

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نوال لطليقها: " وصلنا لهون مش بايدي"

وأضافت "من 12عاماً ولغاية اليوم لم يكن طموحي الرجل وكل همي وتركيزي كان على أولادي" .

وتمنت نوال لطليقها ايلي ديب التوفيق في حياته وقالت " وصلنا لهون مش بايدي".

وعن معارضة أولادها لفكرة زواجها مرة ثاتنية قالت "هم لا يتقبلون فكرة زواجي وعندما حصلت على الطلاق رسميتاً وقلت لهم أنني أصبحت متحررة قلالوا لي: "لا يمكنك أن تقعي في الحب لقد أصبح عمرك ستين عاماً، وعليك الجلوس في المنزل".



نوال لابنتها تيا: أحبي نفسك



ووجهت نوال نصيحة لابنتها تيا قالت فيها "أحبك كثيرا فهي قلبي وحياتي، وعليها أن تحب نفسها لأها لا تحبها، وأن تدرس جيداً وتتطلع على مستقبلها".

وبين "شيبة شعر" من تختار وائل كفوري أو فارس كرم قالت نوال: "الاثنان جميلان ولكن أختار وائل"، ليردّ عليها عبر صفحته على "تويتر" بتغريدة قال فيها "إلي سنين بفتّش وبسأل #مين_حبيبي_أنا ، اليوم عرفت مين هوّي حبيبي".

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"قوية مش قوية"



وضمن فقرة "قوية مش قوية" سأل بيار نوال عدة أسئلة لتختار بين "قوية ومش قوية" وهذا كان ردّها:

- هل القوية التي تتزوج في عمر العشرينات أم التي تختار الزواج عن وعي؟

ا- لتي تتزوج عن وعي والقوية أكثر هي من لا تتزوج (تضحك).

- المرأة العزباء: قوية طبعاً.

- المرأة التي تكتشف خيانة زوجها وتلتزم الصمت: مش قوية.

- التي تكشتف أن زوجها يخونها وتطلب الطلاق: قوية

- من تتزوج زواجاً مدنياً: قوية.

- من تتزوج على الطريقة الدينية: أفضل عدم الاجابة على هذا السؤال، فكل شخص حرّ بهذه المسألة حسب رؤيته للحياة.

كما غنت نوال خلال الحلقة أغنيتها "القوية" وعايدت الفنانة نجوى كرم بمناسبة عيد ميلادها وغنت لها أغنية "مغرومة"، كما غنت خلال الحلقة لكل من راغب علامة وشيرين عبد الوهاب.

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